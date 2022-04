Margaux uit ‘De Bachelor’ is de heisa beu: “Ik zat precies in een kleutertuin...”

Margaux moest even slikken toen ze gisterenavond ‘De Bachelor’ bekeek. Ook al kreeg ze een bloem - en is ze dus nog in de running als potentiële partner voor Fabrizio - de weg daar naartoe verliep allesbehalve over rozen. Nadat kandidate Vanessa vorige week al enkele geruchten over de 22-jarige brunette verspreidde, was het gisteren weer zover. Haar uitspraak dat ‘de eerste kandidate die seks heeft met Fabrizio, wint’ viel bij de bachelor allerminst in goede aarde. En dat liet Fabrizio ook merken tijdens de thuisdate met Margaux. Hij nam haar even apart, om te zeggen dat hij ontzettend ontgoocheld was. “Ik begreep zijn reactie wel”, zegt Margaux nu. “Als je zoiets hoort van iemand waar je misschien een relatie mee wil: dat komt binnen. Maar ik ben blij dat Fabrizio naar mijn kant van het verhaal vroeg. Ook al heb ik me niet ingeschreven om verantwoording af te leggen: ik wilde niet dat hij me zou veroordelen op basis van wat de andere dames zeiden. Ik vind het heel laag dat ze ‘geklikt’ hebben, en mij probeerden af te schilderen als de boeman. Tijdens ons verblijf in Griekenland werd er voortdurend zo gepraat. Door iedereen. Maar plots ben ik dan de enige die zoiets gezegd heeft? Sorry, da’s niet correct.”