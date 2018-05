Marco Borsato zingt voor slachtoffer aanslag Redactie

10 mei 2018

16u22

Bron: BuzzE 0 Showbizz Marco Borsato stond woensdagavond tijdens zijn concert in Tilburg stil bij de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn in 2009. Karst T. reed toen door de afzettingen heen richting de koninklijke bus en knalde tegen een monument. Bij de aanslag vielen acht doden, onder wie de dader.

Elf mensen raakten gewond, onder wie Borsato-fan Senna, die als negenjarig meisje langs de route van de koninklijke bus stond. Borsato onderbrak zijn optreden om zich tot het publiek te richten, schrijft het AD. "De beelden staan nog steeds in mijn geheugen gegrift", zei de zanger zichtbaar geëmotioneerd. "Een jong meisje, met een roze cameratoestelletje in haar handen, dat door de lucht vliegt. Het was afschuwelijk."

Toen Senna weken later, op haar verjaardag, vanuit het ziekenhuis thuiskwam, werd ze verrast door haar idool Marco Borsato. Afgelopen woensdagavond, negen jaar later, vierde Senna haar achttiende verjaardag weer met haar favoriete zanger. Het meisje kreeg een staande ovatie.

Op zijn knieën zong Marco speciaal voor Senna 'Als rennen geen zin meer heeft'.