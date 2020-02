Marco Borsato trekt na scheiding in bij zijn moeder Redactie

09 februari 2020

18u08 0 showbizz Marco Borsato (53) heeft de koffers gepakt nu zijn huwelijk met Leontine na meer dan twintig jaar is gestrand. Volgens weekblad Privé is de zanger bij zijn moeder Mary in Alkmaar ingetrokken. Op een foto is te zien hoe Marco haar woning verlaat. De woordvoerster van de zanger was zondag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Marco en Leontine maakten dinsdag bekend dat ze niet samen verder gaan. “Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan”, schreef de zanger op Facebook. “We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven. We vragen iedereen om ons en de kinderen rust en privacy te geven om dit te kunnen verwerken.”

De geruchten over huwelijksproblemen deden al langer de ronde. Zo gaf Marco vorig jaar oktober toe dat hij Leontine jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. De affaire zou hebben plaatsgevonden rond het faillissement van The Entertainment Group, de productiemaatschappij waarvan Marco mede-eigenaar was, in 2009.

Impact

Vorige maand verdween de zanger uit de schijnwerpers en maakte hij zijn agenda voor onbepaalde tijd leeg vanwege een burn-out. “De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan.”

Marco en Leontine trouwden in mei 1998. Het koppel heeft drie kinderen: zoons Luca (21) en Senna (18) en dochter Jada (17).