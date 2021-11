Marco Borsato over burn-out en reünie met ex-vrouw: “Ik schreef een lange brief waarin ik alle verantwoordelijkheid nam”

TV Marco Borsato legt zijn ziel bloot in ‘Het Huis’: “Alles komt goed”

“Alles komt goed.” Dat is het voorbije jaar het levensmotto geworden van Marco Borsato (54). In ‘Het Huis’ vertelt de Nederlandse zanger zonder omwegen over de moeilijke periode die hij en zijn partner Leontine onlangs hebben doorstaan. De entertainer gaat geen enkele vraag uit de weg, wat zijn passage in Het huis even ontwapenend als ontroerend maakt.

8 november