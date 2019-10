Marco Borsato na lichte beroerte: “Ik heb veel geluk gehad” MVO

09 oktober 2019

11u50

Bron: 30 Minuten Rauw/RTL 4 Showbizz In ‘30 Minuten Rauw’, een podcast van de Nederlandse radiopresentator Ruud de Wild, vertelt zanger Marco Borsato (52) over zijn gezondheid. “Ik heb heel veel geluk gehad”, klinkt het.

Vlak voor hij het podium op moest, ontdekte de zanger iets verontrustends. “Mijn oog trilde een beetje en ik dacht: ach, ik heb niet ontbeten en misschien ook wel niet geluncht. Mijn zicht viel een beetje weg. Dus ik dacht als ik wat suiker neem, dan gaat het goed.” Maar niets was minder waar. “Ik ontdekte bij toeval dat als ik één oog bedekte, dan zag ik helder. Iets in mijn hoofd maakte van die twee plaatjes niet één plaatje meer.”

Marco besloot dan ook dat het een goed idee was om eerst even naar het ziekenhuis te rijden. “Ik lag binnen de tien minuten onder de MRI, en daar zeiden ze: ‘We zien dat u een TIA heeft gehad.’” Bij een TIA is er sprake van een tijdelijk verminderde bloedtoevoer in de slagaderen van de hersenen. Het wordt ook wel gezien als een lichte beroerte.

In eerste instantie wilde hij niet in het ziekenhuis blijven. “Er staan in Ahoy tienduizend mensen en daar kan ik niet zomaar even niet zijn, zei ik.” Maar hij verloor zijn zicht voor hij kon vertrekken. “Dus de dokter zei: bij deze bent u opgenomen.”

Gelukkig is Marco ondertussen volledig hersteld, en loopt hij evenveel risico op een nieuwe TIA als de rest van de samenleving. “Maar het is wel een waarschuwing geweest”, geeft hij toe. “Ik besefte: als dit langer had geduurd, of als het iets met mijn spraak was geweest, dan was het klaar geweest. Dat ik nog altijd liedjes kan maken, zie ik als een cadeau.”