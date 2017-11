Marco Borsato komt 'Thuis': “Een plaat over het allerbelangrijkste in m’n leven” Jolien Boeckx & TDS

06u00

Bron: Eigen bericht 0 UMUSIC Showbizz "Oh wat is het fijn om weer thuis te zijn." Marco Borsato zingt de nagel op de kop, op zijn nieuwe album ‘Thuis’. Na zijn beroerte en een stillere periode van twee jaar waarin hij volop aan nieuwe muziek werkte, is hij terug. “Ik ben zo gelukkig dat ik dit album heb kúnnen maken. Het had ook gedaan kunnen zijn met me.”

Fans die het nieuwe album beluisteren, komen letterlijk thuis bij ‘hun’ Marco. Zijn zachte, heldere stem klinkt nog zoals jaren geleden op ‘Afscheid nemen bestaat niet’. En zijn muziek is nog altijd even pittig zoals in monsterhit ‘Rood’. “Thuiskomen kan ook effectief in de muziek. Ik hoop dat de fans dat zo mogen ervaren”, zegt onze sympathieke noorderbuur. “Iedereen heeft zijn eigen gevoel over wat thuiskomen is. Dat kan letterlijk en figuurlijk thuis zijn, op de plek waar je jezelf geborgen voelt en waar je gezellig op de bank met je familie zit. Maar dat kan ook met vrienden in de kroeg. Of bij jezelf”, legt hij uit. Want als je volgens de artiest écht ervaart wat een thuis is, heb je de sleutel tot het ultieme geluk. “Voor mij heeft thuis echt een heel waardevolle associatie, want het maakt je na al die jaren tot wie je bent. Logisch dat ik er dan eens een album over heb gemaakt, en een nummer (glimlacht).”

Wat betekent ‘thuis’ voor jou persoonlijk?

“Waar mijn gezin is, sowieso. Mijn vrouw, mijn drie kinderen. Maar thuis kom ik ook op de bühne met mijn muziek. Ik ben nu wel in Vlaanderen (op het moment van dit interview, en zondag opnieuw in de AB om zijn album voor te stellen, red.), maar ook hier voel ik mij thuis. Als ik hier op straat loop, komen de mensen naar me toe om mij spontaan een knuffel te geven of om te praten. ‘Leuk dat we jou nog eens zien, zo lang geleden!’, zeggen ze dan.”

De voorbije twee jaar was je inderdaad amper in ons land. Wat heb je al die tijd gedaan?

“Nou, zeker niet stilgezeten (lacht). Ook al denken mensen dat ik nu een comeback maak… Dat klopt niet hé, want ik ben nooit gestopt. Integendeel, ik ben druk blijven optreden in Nederland – in Vlaanderen was ik wel even uit beeld - en ben blijven werken aan nieuwe muziek. Ik mag dan al wel 27 jaar bezig zijn, een nieuw album maken – dit is mijn tiende studioalbum al — is nog altijd een heel proces. Ik heb nu ook echt een album gemaakt waarop alle tien nummers volledig kloppen, er staat geen enkel buitenbeentje op. Ik heb daar mijn tijd voor genomen. Muziek komt en wordt geschreven door wat je in je leven meemaakt en dat heeft soms tijd nodig om te rijpen.”

En jij hebt al wat meegemaakt. Bijna vier jaar geleden kreeg je een beroerte.

“Ik ben mijn eigen stoffelijkheid tegengekomen, ja. Als je plots een TIA (een bedreigende verstoring van de doorbloeding van een deel van de hersenen, red.) krijgt, word je geconfronteerd dat het zo voorbij had kunnen zijn. De kans dat ik nooit meer zou kunnen zingen, was reëel. Ik ben zo dankbaar dat ik het nog wel kan, dat ik deze plaat nog heb kúnnen maken.”

Hoe heeft jou dat veranderd?

“Het heeft me doen beseffen hoe snel het kan gedaan zijn en dat je moet genieten, van elk klein detail. Maar ik ben mijn hele leven al heel optimistisch geweest, en nu nog steeds. Ik ga altijd in het licht staan, in plaats van in de schaduw. Mijn moeder heeft me dat als kind aangeleerd. Ja, ik heb ook wel is een off-day zoals iedereen. Maar ik programmeer mezelf dan weer door te kijken naar wat er wel is, niet naar wat er niet is. Da’s een kwestie van leren kijken naar het leven. Zelfs mijn kinderen doen dat nu. Daar ben ik erg trots op.”

Zit hier een gelukkige papa?

“Ik ben heel gelukkig, ja (glimlacht). Niet alleen met mijn gezin, maar ook omdat ik gezegend ben met componisten en tekstdichters, die mij in staat stellen om mijn muzikale ik verder uit te bouwen. Want zo kan ik mensen met mijn muziek een houvast geven, ik kan ze laten genieten. Muziek is troost, is thuiskomen – als ik dat woord nog eens mag gebruiken (lacht). Muziek is zoveel krachtiger dan we ons realiseren. Muziek beïnvloedt ons dagelijks leven, onze gemoedstoestand.”

Staat jouw nieuwe plaat dan thuis dagelijks op?

“Op dit moment wel regelmatig natuurlijk. Mijn kinderen draaien hem ook. Het is heel bijzonder om te zien welke favorietjes zij nu hebben. Als ze meezingen, klopt het plaatje voor mij. Toen we samen op vakantie waren afgelopen zomer, kwamen de eerste afgewerkte nummers binnen. Op zee, ergens in Griekenland hebben we op een boot die samen beluisterd. Met z’n allen luidkeels en ongegeneerd meezingen: zààà-lig.”

En dat is ‘thuis’...

“Precies! De cirkel is rond.”

‘Thuis’ is vanaf vandaag verkrijgbaar.