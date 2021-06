Marco Borsato hoopt op een verzoening met zijn ex: “Het is ontzettend leuk om opnieuw op eerste date te gaan met de vrouw van wie je houdt”

ShowbizzNa een breuk van meer dan een jaar is Marco Borsato (54) voor het eerst weer hoopvol over een mogelijke verzoening met zijn ex Leontine (53). De twee lijken na een paar dates en een gezamenlijke vakantie de friendzone langzaam te verlaten. De Nederlandse zanger laat in een interview voor het eerst doorschemeren dat het misschien toch wel weer helemaal goed komt. “Ja, we maken het weer gezellig met elkaar. De zon is letterlijk en figuurlijk weer gaan schijnen.”