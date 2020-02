Marco Borsato gaat scheiden SDE

04 februari 2020

17u10

Bron: RTL Boulevard 142 Showbizz Marco Borsato (53) en zijn echtgenote Leontine (52) gaan scheiden. Dat heeft het management van Marco laten weten aan het Nederlandse RTL Boulevard.

Het sprookje tussen Marco Borsato en zijn echtgenote Leontine is voorbij. Het koppel trad in 1998 in het huwelijksbootje en bezegelde dat huwelijk met drie kinderen: zonen Luca (20) en Senna (18) en dochter Jada (16).

Affaire

Hoewel de twee het perfecte koppel leken, lekte eind vorig jaar uit dat Marco zo'n tien jaar geleden een affaire had gehad met pianiste Iris Hond. Volgens bronnen ontstond die relatie in een moeilijke periode en kwam er eerder in 2019 pas een einde aan. Borsato en Hond ontkennen dit echter en benadrukken dat hun affaire maar even geduurd heeft.

Op Instagram schreef de zanger toen: “Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest, die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit”, luidt het statement. De zanger stelde toen ook dat alles weer koek en ei was met zijn echtgenote. In het Italiaans merkte hij op Instagram op ‘per sempre e sempre’, oftewel ‘voor altijd en altijd’. En Leontine meldde op datzelfde sociale medium: ‘liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is’.

Verleidingen

In het verleden heeft Borsato zich in interviews wel eens uitgelaten over verleidingen. “Je zult dus altijd aan die verleidingen blootstaan. Of je daarmee kunt omgaan, heeft te maken met de vraag: hoe goed zit je relatie?”, vertelde hij in 2017 in tijdschrift Linda. “Leontine en ik zijn samen sterk genoeg om zoiets te overwinnen.” En, zei hij: hij gelooft niet in het concept monogamie: “Monogamie is volgens mij iets onnatuurlijks, maar het is nog iets anders om dat als gegeven te accepteren.”

In Beau Monde vertelde Leontine eens hoe zij en Marco elkaar na een relatiecrisis elkaar weer vonden, dankzij een relatietherapeut. Er bleek genoeg ‘houden van’. Praten hielp, schrijven ook. “Door dat schrijven kwam ik tot bepaalde inzichten.’’

Burn-out

Begin januari kondigde Borsato echter onverwacht aan dat hij tijd voor zichzelf zou nemen na een burn-out. “Wat ik doe is mijn lust en mijn leven maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit”, klonk het in een mededeling. “Dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan.” Volgens concertorganisator Mojo Concerts heeft de zanger “na een lange, zeer intensieve periode met vele hoogte- maar helaas ook dieptepunten” een pauze nodig om uit te rusten en te werken aan zijn herstel. Zijn “bomvolle” agenda is leeggemaakt. “Hij was bezig met nieuwe muziek en nieuwe concerten, dat staat even on hold. Dat geldt ook voor ‘The Voice’”, liet een woordvoerster weten. Borsato en zijn familie wilden verder geen commentaar geven op het bericht.

Reactie

Of het een iets met het ander te maken heeft, weten we niet, al lijkt de timing wel erg toevallig. Op Facebook heeft Marco nu ook zelf gereageerd op het nieuws. “Lieve allemaal”, schreef hij. “Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan. We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven. We vragen iedereen om ons en de kinderen rust en privacy te geven om dit te kunnen verwerken.”