Marco Borsato en moeder ontdaan na inbraak: "Mijn cameraspullen gestolen"

10 juni 2020

21u38

In de woning van Mary Borsato (53) is vorige week op klaarlichte dag ingebroken. De moeder van Marco, die momenteel bij haar inwoont, is er flink van ontdaan. "We zijn erg geschrokken", laat ze weten aan Shownieuws.

De dader of daders hebben verschillende spullen meegenomen, waaronder de cameraspullen van Marco. De zanger is hobbyfotograaf. Hij deed mee aan het eerste seizoen van het Nederlandse programma ‘Het Perfecte Plaatje’. Ook heel wat dierbare sieraden van moeder Mary zijn buitgemaakt.

In januari verdween de zanger uit de schijnwerpers en maakte hij zijn agenda voor onbepaalde tijd leeg vanwege een burn-out. “De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan.” Marco woont sinds begin dit jaar, toen hij de breuk met zijn vrouw Leontine bekendmaakte, grotendeels bij zijn moeder.