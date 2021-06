Marco Borsato en Leontine zijn weer samen: “We hebben verkering!”

Muziek Studio 100 kondigt derde en laatste Rewind Party met Spring aan in het Sportpa­leis

17 juni De Rewind Party van Studio 100 is een schot in de roos. Nadat het eerste en tweede feestje vrijwel meteen uitverkocht waren, komt er nu nog een derde party bij. En fans van Spring hoeven zich geen zorgen maken, want de groep is ook op de derde avond van de partij.