Marco Borsato en Leontine samen op vakantie in Ibiza

Marco Borsato heeft een moeilijk jaar achter de rug. Na 23 jaar liep z’n huwelijk met Leontine, de moeder van zijn drie kinderen, op de klippen. Bovendien kreeg hij een burn-out, waardoor hij lange tijd uit de publiciteit verdween. Maar Marco is terug. Met een nieuwe single, ‘Hef je glas’, maar ook met de hoop om zijn relatie met Leontine weer nieuw leven in te blazen. “Ik ben nog steeds verliefd op dezelfde vrouw en heb steeds met veel respect over haar gesproken", vertelde hij bijvoorbeeld in ‘De Cooke & Verhulst Show’. “Het mooie is dat we langzaam weer aan het daten zijn. We leven niet in het verleden of de toekomst, maar in het hier en nu.”