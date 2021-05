Marco Borsato en Leontine opnieuw aan het daten

Borsato verdween begin 2020 uit de publiciteit vanwege een burn-out. Kort daarna raakte bekend dat hij na 23 jaar ging scheiden van zijn vrouw Leontine. Het jaar ervoor kwam de zanger nog volop in het nieuws toen hij bekende een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. Marco heeft in verschillende interviews aangegeven dat hij spijt heeft van zijn misstap en enorm graag terug wil naar Leontine. Het koppel heeft drie kinderen: Luca, Senna en Jada.

Borsato keerde in maart terug in de spotlights en gaf aan Linda de Mol zijn eerste tv-interview sinds zijn burn-out en scheiding . In het gesprek werd duidelijk dat Marco en zijn grote liefde Leontine nog altijd close zijn. Marco vertelde cryptisch ‘de vorm te hebben losgelaten en als gezin een eenheid te vormen’.

“Mijn hart is bezet”

Nu is het wel zeer duidelijk dat Marco en Leontine nog steeds close zijn. De zanger vertelde vanmorgen op de radio dat hij het opnieuw gezellig heeft met zijn ex-vrouw. “Laten we zeggen: het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje”, aldus de zanger. Op de vraag of andere vrouwen nog kans maken, zegt de zanger resoluut: “Mijn hart is bezet.”

Vervolgens vraagt de presentator wat Marco precies bedoelt met ‘daten’. “Dat betekent zoveel als dat het is. Dat we af en toe gewoon leuke dingen doen. We zien wel waar het schip strandt.” Toch wil Marco zeer graag dat het goedkomt tussen hem en Leontine. “Dat hoop ik natuurlijk. Maar dat weet je niet. We laten het los.”

