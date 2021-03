“Marco Borsato en Leontine hebben na zijn veelbesproken interview samen de nacht doorgebracht”

ShowbizzMarco Borsato (54) heeft in een erg openhartig interview zijn verhaal gedaan bij Linda De Mol (56). Zo had hij het onder meer over de scheiding van ‘zijn’ Leontine (53). Het koppel ging na een huwelijk van bijna 22 jaar uit elkaar, maar ondertussen kunnen de twee het nog steeds goed vinden met elkaar. Zo schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf dat Marco en Leontine na het veelbesproken interview van de zanger samen de nacht hebben doorgebracht.

Marco Borsato en Leontine zouden niet alleen samen naar het interview gekeken hebben, maar achteraf zou de ex-vrouw van de zanger ook blijven slapen zijn in zijn penthouse in Alkmaar. Verder schrijft De Telegraaf nog dat ze de volgende dag, vlak na elkaar, naar het huis van Leontine in Huizen zijn vertrokken. Vermoedelijk zouden ze hier de rest van de dag samen doorgebracht hebben. Een manager van Leontine reageerde ondertussen al op de geruchten. “Marco en Leontine hebben drie kinderen. In het belang van het gezin zijn én zullen er gezamenlijke momenten blijven”, klinkt het in een statement.

Nog steeds veel liefde

Wel is het geen geheim dat Marco en Leontine het nog goed kunnen vinden met elkaar. In een interview met Privé liet de zanger al weten dat ze nog steeds op een vriendelijke manier met elkaar omgaan. “Als we elkaar zien dan omhelzen we elkaar, geven elkaar een kus. Daar ben ik blij om”, aldus Marco.

Ondanks het feit dat ze niet langer samen zijn, geeft Borsato verder nog toe dat er nog steeds veel liefde is. “We gaan nog steeds op een respectvolle manier met elkaar om. Er ís nog steeds ontzettend veel liefde. En of mensen dat nou willen horen of zien, of niet, het is er.” Iets wat ook de advocaten van het koppel duidelijk gemerkt hebben toen ze de papieren van hun scheiding gingen ondertekenen. Volgens Marco zat de sfeer zo goed dat ze toegegeven hebben dat ze zoiets nog nooit eerder meegemaakt hadden.

LEES OOK: