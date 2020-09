Marco Borsato doorbreekt radiostilte na scheiding en burn-out: “Ik keer voorlopig niet terug” BDB

09 september 2020

15u11

Bron: De Telegraaf 2 Showbizz In een persoonlijk bericht aan z’n fanclub heeft Marco Borsato (53) voor het eerst sinds lang een teken van leven gegeven. Dat meldt De Telegraaf. “Ik zal als artiest voorlopig nog niet terugkeren”, schrijft de zanger in z'n nieuwsbrief. Borsato kampt sinds januari dit jaar met een burn-out en zag in februari z'n huwelijk met z'n echtgenote Leontine (52) op de klippen lopen.



De trouwe fanclub van Borsato bestaat uit zo’n 3.000 mensen, die bijvoorbeeld voorrang krijgen bij het aankopen van concerttickets en op de hoogte gehouden worden over het leven van de zanger via een driemaandelijkse nieuwsbrief. De voorbije maanden bleven ook zij in het ongewisse over de gezondheid van hun favoriete idool. Tot nu, want in een persoonlijk bericht laat Borsato z’n fans voor het eerst sinds z’n burn-out weten hoe het met hem gaat.

“De afgelopen periode is er veel gebeurd, zo ben ik verhuisd en ben ik nog steeds herstellende van m'n burn-out”, schrijft de Nederlandse zanger. “Het herstel gaat met ups & downs, wat voor een burn-out gebruikelijk is, en heeft nog de nodige tijd nodig. Dit betekent dan ook dat ik als artiest voorlopig nog niet terug zal keren en ook op sociale media nog niet actief zal zijn. Maar dat houdt niet in dat ik nooit meer terugkom, ik heb alleen nog even tijd nodig om er straks weer helemaal te kunnen zijn.”

Over z'n huwelijksbreuk zelf rept de zanger met geen woord, maar het management van Borsato heeft aan De Telegraaf laten weten dat de scheiding met Leontine intussen rond is. De krant meldt ook dat het ledenaantal van de fanclub de voorbije maanden sterk is gedaald. Door het nieuws over z’n scheiding, z'n affaire met pianiste Iris Hond en verhalen over andere verhoudingen en z’n burn-out heeft het imago van de zanger een flinke deuk gekregen.

