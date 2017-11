Marco Borsato brengt hulde aan overleden vader van West-Vlaamse fan rvl / lsi

19u56

Bron: Eigen berichtgeving 0

Marco Borsato heeft tijdens zijn optreden in de Ancienne Belgique een ode gebracht aan de overleden vader van een jonge West-Vlaamse fan. De beste vriend van de zoon had Borsato een mail gestuurd waarin hij uitgelegd had dat de vader was omgekomen bij een verkeersongeval.

ANP Marco Borsato tijdens een optreden in de Nederlandse zaal Paradiso.