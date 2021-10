Marcelo Ballardin wint ‘Snackmasters’ dankzij Leo-wafeltje: Seppe Nobels verrast kijkers door op te geven

Seppe had het zo moeilijk met de opdracht dat hij bij het ultieme jurymoment de handdoek in de ring gooide. Zijn wafeltjes voor de tussenlaag mislukten en ook zijn machine om chocolade te smelten liet het afweten. Hij kon aan het eind enkel gebroken Leo’s afleveren, en besloot daarom de eer aan zichzelf te houden. “Ik ga voor perfectie, in mijn keuken gaat alleen het beste door en mijn team zou het heel vreemd vinden als ik nu iets serveer waar ik zelf niet achter sta”, zo klonk het. “Dus ik ga niet serveren en hou de eer aan mezelf, ik gooi de handdoek in de ring, maar ik ga er geen Leo minder om eten en ik ben zó blij dat één van mijn beste vrienden in de gastronomie de titel krijgt.”