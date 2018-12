Marcel Vanthilt schiet opnieuw met scherp op Vlaamse muziekwereld: “Niels Destadsbader beste liveact? Hij heeft twee grote liveshows gegeven, ik wel vijfentwintig”” JOBG

05 december 2018

00u00 9 Showbizz Van een grofgebekte uitspraak over Vlaamse artiesten is hij niet vies en nu is het weer raak. Van Bazart tot Studio Brussel: Marcel Vanthilt (61) neemt hen allemaal onder vuur in 'Playlist 2018', zijn zaalshow over de muziek van het voorbije jaar. "Ik durf iedereen nog onder ogen te komen, hoor. Ik ben gewoon kritisch, maar met satire."

OVER BAZART

"Wie noemt zichzelf nu 'rommel'?"

Vanthilt zocht de betekenis van 'bazaar' - zoals je de naam van 'Bazart' uitspreekt - even op en kwam tot de conclusie dat de band 'rommel' is. "Dat staat letterlijk in de Van Dale, hé. Komaan, wie noemt zichzelf nu 'rommel'? Noem jezelf dan 'kut', want dan kan het alleen maar beter worden. En dan kan je je optredens afsluiten met 'Bedankt, wij waren Kut!' Ja, dat hebben we gehoord... (lacht)" Dat de muzikant zich niet bepaald tot hun fans rekent, is duidelijk. “De Vlaming heeft gewoon een slechte muzieksmaak, daarom is Bazart zo goed", lacht hij. "Tja, ik ben gewoon eerlijk. Ik vind dat hun muziek over te weinig gaat." Maar op het succes van Mathieu Terryn en co is hij wel jaloers, zo geeft hij toe. "Stikjaloers zelfs", lacht Marcel. "Die mannen verdienen dat niet, ik wel. Nee, serieus, ik nagel hen niet aan de schandpaal, hé. Ik geef genoeg uitleg in mijn zaalshow - een soort spreekbeurt van anderhalf uur - over waarom ik hun muziek niet goed vind en andere muziek wel. Da's gewoon mijn mening, maar op een satirische manier."

OVER OSCAR AND THE WOLF

