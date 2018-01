Marcel Vanthilt: "K3 is erger dan de shit waar Congo al jaren in zit" Tv-presentator nooit eerder zo hard voor meidengroep EDA

27 januari 2018

22u00

In 'Het collectief geheugen', een nieuwe komische quiz op Eén, schoot Marcel Vanthilt vanavond met scherp op meidengroep K3. Het trio is al van bij het prille begin de nagel aan Vanthilt's doodskist, maar de aversie blijkt met de jaren toe te nemen: "K3, allez hoe diep kunde zakken hé. Echt, dat is lager dan de shit waar die mensen in de Congo al jaren in zitten", klonk het.

Vanavond ging het gloednieuwe programma 'Het collectief geheugen' van start op Eén. Een panelprogramma met Kamal Kharmach waarin een aantal memorabele tv-momenten in de weegschaal worden gelegd. Twee BV-teams moeten argumenteren of de gebeurtenissen in kwestie revolutionair genoeg waren om mee te nemen naar het collectief geheugen.

Vaste team captains zijn Maaike Cafmeyer en Jacques Vermeire. Zij worden iedere week elk bijgestaan door een nieuwe bekende Vlaming, in dit geval: Rik Verheye en Stany Crets. Marcel Vanthilt mocht eenmalig plaatsnemen als 'Geschiedschrijver'. De persoon die ultiem beslist of een bepaald topic wordt meegenomen naar het collectief geheugen of voor eeuwig in de vergeetputten belandt.

Bij het fragment van twee staatsbezoeken aan Congo, ging het echter mis. Aan de ene kant kregen de kandidaten de legendarische opname te zien van Premier Leo Tindemans die samen met zijn ministers Renaat Van Elslande en Willy de Clercq op bezoek was bij Mobutu en werd uitgenodigd voor een banket.

Lokale vedette Papa Wemba verraste toen met een aantal Vlaamse ‘klassiekers’ waaronder ‘De poempbak is kapot’ en ‘Viva bomma, patatten met saucissen’.

Een ander fragment toonde hoe Verhofstadt bij zijn staatsbezoek op de tarmac werd verwelkomd door een lokaal kinderkoor dat olijk 'Alle Kleuren' van K3 zong.

En net daarop sloeg Marcel... tilt: “Ik vind het wel een metafoor voor de culturele teloorgang van ons land, toch efkes serieus, indertijd ‘Viva bomma, patatten met saucissen’ dat ging niet alleen over onze culinaire kwaliteiten van België, ook een nummer dat iedereen zong van hoog tot laag en alles daartussenin, ... Tot K3. Allez hoe diep kunde zakken hé. Echt dat is lager dan de shit waar die mensen in de Congo al jaren in zitten.”

De vergelijking zou weleens in heel wat verkeerde keelgaten kunnen schieten.

Niet alleen de meiden van K3 werden door de mangel gehaald. Ook de baas werd erbij gesleurd. "Gert Verhulst had juist Congo gekocht jongen!", tierde Maaike Cafmeyer.

Het is niet de eerste keer dat Marcel Vanthilt zich negatief uitlaat over K3. De vete ontstond in 1999 toen de kersverse meidengroep geselecteerd werd voor de voorrondes van Eurosong.

Het leverde toen deze inmiddels legendarische quote op: “Fijne vleeswaren, dames, maar vleeswaren is ook charcuterie en qua liedjes is dat dus charcuterie met peren. Gelukkig bent u wel in Studio 100 - hier wonen ook Samson en Gert. En wat betreft zeer jonge babyliedjes: een tien! Qua Eurosong helaas...”.