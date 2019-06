Marcel Vanthilt over zijn scheiding: “Ik denk dat ze naar mij keek en een oude man zag” TK

26 juni 2019

07u40

Bron: NB 1 Showbizz In ‘Op Naar De 100' gaat Marcel Vanthilt elke week op zoek naar manieren om eeuwig jong te blijven, of toch op zijn minst minder snel te verouderen. De 61-jarige presentator geeft in de aflevering van deze week toe dat de leeftijd hem parten speelde in zijn relatie. Hij zag zijn huwelijk in 2017 na 18 jaar op de klippen lopen.

“Ik was ook op zoek naar huisje, tuintje, kinderen en dat is ook gelukt. Ik denk alleen dat mijn ex-vrouw wel wat andere dingen in haar leven wilde doen. Toen ze naar mij keek, denk ik dat ze een oude man zag en dacht: als ik bij hem blijf, is het rechtstreeks naar de uitgang”. Marcel, die 13 jaar ouder was dan zijn ex, denkt dat het leeftijdsverschil meespeelde. “Ik dacht: de kinderen worden groot, ja, nu is het weer tijd voor ons. Zij heeft dat letterlijk gemaakt: nu is het tijd voor mij. Ik was daar woest op, maar achteraf bekeken, twee jaar later, ja, dat was wel de beste beslissing. Bij elkaar blijven om bij elkaar te blijven: dat is ook geen reden.”

Vanthilt vertelde in 2017 in ‘Die Huis’ voor het eerst over de breuk. Hij had toen een rampjaar achter de rug. “Mijn hond ging dood. Ergens had ik dat wel verwacht, dat beest was al 15 jaar en ik had niet gedacht dat het nog veel langer zou duren. Niet veel later stierf mijn moeder.” Uiteindelijk liep ook zijn relatie ten einde. “Een relatie die toch achttien jaar geduurd heeft. Dan wordt er gezegd, door je partner: Ja, voor mij is het op, ik kan er ook niets aan doen, ik vind het zelf erg. Dat heeft me omvergeblazen. Ik leefde wel een beetje in de illusie van samenblijven met dezelfde vrouw voor de rest van je leven. Ik ben daar niet meer van overtuigd.” Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg hij ook een professionele tegenslag te verwerken. “Marcel, zeiden ze, wegens besparingen kunnen we je niks meer beloven, het is helemaal aan u.”