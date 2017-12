Marcel Vanthilt is razend: "De man van Karen Damen noemt mij een lafaard. Dat pik ik niet!" Wim Nijsten

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 ISOPIX/KG Showbizz Karen Damen (43) lanceerde vorige week haar eerste solonummer. Naar aanleiding daarvan gaf haar man Anthony (37) een interview waarin hij nogmaals uithaalde naar Marcel Vanthilt (60), die acht jaar geleden buiten haar medeweten Karens zwangerschap bekendmaakte. Hij noemt Vanthilt in het gesprek "een onwaarschijnlijke lafaard", woorden die de presentator niet zomaar over zich heen wil laten gaan. 'Ik heb hem die avond nog mijn excuses aangeboden', zegt Marcel deze week in Dag Allemaal.

In het interview komt Anthony nog eens terug op de bekendmaking van Karens zwangerschap in 'Villa Vanthilt', acht jaar geleden. "Op het einde van de uitzending had Marcel Vanthilt aan Stany Crets, die bij hem te gast was, gevraagd: "En, zijn er nog nieuwtjes uit showbizzland, Stany?" Waarop Stany had geantwoord: "Ja, Karen Damen is opnieuw zwanger." Iedereen dacht toen nog dat Stany de smeerlap was, maar het was en goed voorbereid toneelstukje van Vanthilt: hij had Stany gevraagd om dat te zeggen. Toen ik dat hoorde, ontplofte ik bijna. Onze bassist, 2 meter groot en 115 kilo zwaar, zei: 'Waar zitten die smeerlappen? We gaan er naartoe.' Wij zijn met tien man in onze camionette gesprongen en naar Hasselt gereden. Stany Crets was net vertrokken - gelukkig voor hem, anders had hij een flink pak rammel gekregen. De enige die we nog aantroffen, was Marcel Vanthilt. Die is letterlijk op zijn knieën gevallen en jammerde: 'Ik wist van niks, ik ben erin geluisd door Stany!' Op dat moment geloofde ik hem, maar toen ik achteraf hoorde hoe de vork echt in de steel zat, dacht ik: 'Wat voor een onwaarschijnlijke lafaard ben jij!' De VRT heeft achteraf haar excuses aangeboden, maar van Vanthilt hebben we nooit meer iets gehoord."

"Waar hij nog mee afkomt"

'Waar meneer Van der Wee nu nog mee afkomt, zeg! Dit is acht jaar geleden. Bovendien vertelt hij niet de waarheid', reageert Marcel nu in Dag Allemaal. "Ik ben zeker níet op mijn knieën gevallen en ik heb ook de schuld niet op Stany Crets afgeschoven. Integendeel, ik heb die avond wel twintig keer geprobeerd om hem uit te leggen wat er was gebeurd én ik heb mijn excuses aangeboden."

Waarom hebben jullie Karens zwangerschap aangekondigd in 'Villa Vanthilt'?

Mijn redactie had mij al de hele week de oren van het hoofd gezeurd: 'Karen komt exclusief bij jou vertellen dat ze in verwachting is.

En dus heb jij aan Stany Crets gevraagd om het nieuws naar buiten te brengen?

Nee, zo is het niet gegaan. Vijf minuten voor de bewuste uitzending zei Stany zwanzend tegen mij: 'Zeg, gij moet hier backstage nogal wat horen, met al die Bekende Vlamingen die hier passeren.' Waarop ik hem vertelde dat men mij al de hele week de oren van het hoofd had gezeurd om de zwangerschap van Karen aan te kondigen, terwijl dat mij helemaal niet interesseerde. Stany stelde daarop lachend voor om het zélf te doen, en dat vond ik wel een goed idee.

Meer lezen over de vete tussen Marcel Vanthilt en Antony Van der Wee? Lees het volledige artikel in Dag Allemaal of in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!