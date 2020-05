Marc Van Ranst maakt grappige én informatieve TikTok-video samen met jonge Naoël Melissa Van Ostaeyen

01 mei 2020

19u15 5 Showbizz De maatregelen rond corona gaan ons allemaal aan, ook voor jongeren zijn ze belangrijk. Daarom kreeg de jonge Naoël Fadiga (14) het idee om jongeren aan te spreken waar ze het best bereikbaar zijn: via sociale media. “Ik dacht: wat als ik eens een TikTok-filmpje zou kunnen maken met Marc Van Ranst”, legt ze uit. “En voor ik het wist kon ik mijn plan uitvoeren!”



En inderdaad, vanavond in uitzending van VTM NIEUWS konden we zien hoe Marc samen met Naoël een informatief filmpje maakte over het gebruik van mondmaskers. “Het idee ontstond gewoon toen ik TikTok-filmpjes aan het maken was met een vriendin”, vertelt Naoël. “We bedachten ons hoe leuk het zou zijn om een filmpje rond mondmaskers te maken, omdat iedereen die binnenkort gaat moeten dragen. Mijn stiefpapa kent Marc Van Ranst en legde mijn plannetje aan hem uit. Ik was heel verrast toen ik hoorde dat hij het een goed idee vond en er ook aan wilde meewerken!”

Omdat Marc een drukbezet man is de laatste tijd, zorgde Naoël ervoor dat alles tot in de puntjes was voorbereid voor de opnames van het filmpje. “Ik ben ongeveer een dag bezig geweest om een storyboard samen te stellen”, legt ze uit. “Maar een TikTok maken duurt op zich niet zo lang. Het zijn korte beelden of foto’s die je dan achter elkaar kan plakken om er een leuk geheel van te maken.” Dat merkte ook Marc, die enthousiast voor de camera ging staan, telkens in een anders gekleurd masker. “Het was echt fijn om met hem samen te werken, hij had er erg veel zin in.”

Ondertussen kreeg ook de rest van Vlaanderen het afgewerkte product te zien, en wordt het filmpje ook op TikTok vlotjes bekeken. “Ik vind het super spannend dat mijn filmpje op tv was”, aldus Naoël. “Ik ben nog nooit op het nieuws geweest, dus dat was supercool. Ik hoop dat mensen het een tof filmpje vinden en vanaf nu een mondmasker gaan dragen.”

Je kan de video en nog meer werk van Naoël bekijken via TikTok (nfadiga) en Instagram (naoel.fadiga).



