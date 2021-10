Marc-Marie smeerde een week lang ochtendurine op z’n gezicht: “Er kwamen vliegen op af”

De vampire facial waar ‘Slimste Mens’-kandidaat en Vlaams model Cesar Casier fan van is, is al lang niet meer zo buitengewoon. Realityster Kim Kardashian zette de behandeling jaren geleden al op de kaart. Al moet je er wel voor zijn, want bij deze schoonheidsbehandeling is je eigen bloed het voornaamste ingrediënt. “Ze nemen wat van je bloed en gaan dit centrifugeren. Vervolgens spuiten ze je witte bloedcellen opnieuw in je huid”, legt Casier uit.