Marc-Marie Huijbregts krijgt het aan de stok met Nederlandse zanger in talkshow: “Ik vind jouw columns verschrikkelijk” Redactie

30 november 2019

08u41

Bron: AD 0 tv Marc-Marie Huijbregts en Nederlandse zanger Dries Roelvink deelden in de talkshow ‘De Wereld Draait Door’ flinke sneren aan elkaar uit. Tafelheer Marc-Marie sprak zijn ongenoegen uit over de columns van Roelvink op NPO Radio 1, maar kon een keiharde snauw terugverwachten. “ Je wil de lachers op je hand krijgen, maar je voegt niets toe", bitste Roelvink.

In de Nederlandse talkshow van Matthijs van Nieuwkerk schoven vrijdagavond Merel Westrik, Krista en Marcelle Arriëns, Sven Kockelmann, Dries Roelvink en Marc-Marie Huijbregts (als tafelheer) aan. Van Nieuwkerk had een brandende vraag voor zijn gasten: wie moet Eva Jinek opvolgen op de late avond van NPO 1? De meningen daarover waren verdeeld, al stond een ding buiten kijf: er moet wel chemie zijn tussen het toekomstige duo.



Net voordat de discussie aan tafel tot een einde kwam, lokte Roelvink tafelheer Huijbregts nog even uit zijn tent. “Hij is ook een enorme fan van mijn columns", wees Roelvink naar Huijbregts, die direct zijn tanden in Roelvinks opmerking zette. “Nee, die vind ik verschrikkelijk. Ik zeg het ook zo hoor: ja, ik vind het verschrikkelijk omdat ik elke keer denk: elke dag Dries Roelvink wat ie van Syrië vindt. Dan zet ik de radio af.”



Toen Roelvink vervolgens de mogelijkheid kreeg om te reageren op Huijbregts’ sneer, greep hij die met beide handen aan. “Het is jouw sidekick. Ik vind hem absoluut niet geschikt als sidekick voor een talkshow. Je wil de lachers op je hand krijgen, maar je voegt niets toe", waarop Huijbregts enigszins gepikeerd ‘oh, nou, dank je wel, top', uitriep.

Genieten

De kijkers thuis konden de clash tussen de heren wel waarderen, want op sociale media regende het direct reacties. Die @MarcMarieH en @ikbendries zitten stevig in elkaars allergie-zone', merkte iemand op. En een ander: ‘Hahaha, prachtig hoe Dries Roelvink, die meer dan uitstekende sidekick van de briljante Sven Kockelman op de radio, die parmantig pedante Marc-Marie Huibregts even wegzette na een irritant statement. Schitterend!’



Rick Boogerd on Twitter Zo grappig. Ik moet niks van die Roelvink hebben, maar hij is wel de eerste gast die niet politiek correct zit te blaten, maar gewoon ronduit zegt wat hij vindt van die Huijbregts. Top. #dwdd

Maarten van Zanten on Twitter Het dedain waarmee Marc Marie Dries een paar weken geleden wegzette als tokkie op de radio was beneden alle peil. Dries countert terug. Wat voeg jij eigenlijk toe🤣 #DWDD

Anjo Seuters on Twitter Marcmarie onaangenaam getroffen door sneer van Dries Roelvink. Het deed #Marcmarie écht pijn. Getuigd niet van weerbaarheid. #dwdd #driesroelvink

Het is niet de eerste keer dat Marc-Marie Huijbregts uithaalt naar Dries Roelvink. De Nederlander zette de zanger voordien ook al een keer te kijk.