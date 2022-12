Marc Coucke geeft ‘La Casa de Papel’-acteur rondleiding door Durbuy (én leert hem de Macarena)

Celebrities “Stephen ‘tWitch’ Boss liet afscheids­brief­je achter na zijn dood”

Stephen ‘tWitch’ Boss zou volgens bronnen een afscheidsbriefje achtergelaten hebben in zijn hotelkamer. Eerder deze week raakte bekend dat de Amerikaanse dj, die onder meer bij de talkshow van Ellen DeGeneres de muziek voor zijn rekening nam, uit het leven gestapt is. Hij was 40 jaar oud.

