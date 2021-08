Marc Coucke droomt groot bij terugkeer van Het Witte Paard: “Met dit topspektakel kunnen we ook naar het buitenland”

Showbizz Tumor ontdekt bij ‘Belgium’s Got Ta­lent’-jurylid Ray Cokes: “Ik ga hier sterker uitkomen”

2 augustus De Britse televisiepresentator Ray Cokes (63), die in het verleden regelmatig in ons land op televisie te zien was, heeft een tumor op zijn nier. Dat heeft Cokes zelf laten weten via een uitgebreide post op zijn Facebookpagina. “Ik doe mijn best om positief te blijven”, klinkt het optimistisch.