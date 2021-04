Manou Kersting over z’n drug- en alcoholverslaving: “Als ik 11 jaar geleden niet was gestopt, zat ik hier nu niet meer”

ShowbizzManou Kersting (59) is 32 jaar lang zwaar verslaafd geweest aan alcohol en drugs. De acteur is ondertussen al elf jaar clean en wil met zijn verhaal iedereen helpen die daar nood aan heeft. Dat deed hij met een aangrijpende getuigenis op ED TV. “Hoe kon ik trots zijn op mezelf als ik elke dag een product nodig had?”

Elf jaar lang domineerden alcohol en drugs het leven van Manou Kersting. Hij begon op zijn 13de te roken, maar rolde al gauw in het zwaardere werk en zou in totaal 32 jaar gebruiken. Manou hoopt met zijn getuigenis jongeren te waarschuwen voor de foute keuzes die hij destijds gemaakt heeft.

“Ik was vroeger heel druk en ik merkte dat ik rustig werd zodra ik iets in m’n lijf gooide. Zelfs een sigaret hielp. Maar ik werd een slaaf van de producten die ik gebruikte. Ik was een trots persoon, maar hoe kon ik trots zijn op mezelf als ik elke dag een product nodig had? Ik begon echt neer te kijken op mezelf.”

Gevangenis

Manou gebruikte niet alleen, hij dealde ook. “Dat was vooral om populair te zijn. Elk jaar gingen we twee maanden naar Frankrijk en ik wist dat daar veel jongeren waren. Ik had heel veel cannabis bij omdat ik ervan overtuigd was dat ik het allemaal ging kwijt raken. Dat was ook zo, tot er allemaal blauwe politiecombi's kwamen aanrijden. Ik heb vijf of zes dagen in de gevangenis gezeten daar en nooit meer iets verkocht.”

Door een anonieme praatgroep maakte Manou de klik om te stoppen met zijn verslavingen. “Vanaf het moment dat ik er binnenstapte, zei ik: ‘Nu ga ik nooit meer iets aanraken.’ En tot op de dag van vandaag is dat ook gelukt. Ik voelde me ook vrij snel goed omdat ik de beslissing had genomen dat ik de baas was en niet het product. We hebben meer kracht in onszelf dan we vermoeden. Was ik elf jaar geleden niet gestopt, dan denk ik niet dat ik hier nog zou zitten...”

