Måneskin stelt Europese tournee uit (en dus ook hun concert in Vorst Nationaal)

“Het spijt ons heel erg, maar we moeten jullie vertellen dat we de hele Europese tournee en de ArenasTour in Italië moeten uitstellen vanwege de coronasituatie", klinkt het bij Måneskin. “We hebben heel erg hard gewerkt voor deze tournee en alles was klaar om te gaan. Maar helaas hebben we de afgelopen dagen slecht nieuws gekregen over de capaciteit van de zalen. We kunnen niet alle optredens garanderen, omdat elk land zijn eigen regels heeft. Die moeten we uiteraard volgen, want we willen dat onze optredens in volledige veiligheid kunnen verlopen.”