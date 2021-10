Måneskin knipoogt met nieuwe single naar ophef Songfestival

“’Mammamia’ is het eerste liedje dat we schreven nadat we het Eurovisie Songfestival wonnen. We hadden toen een paar dagen met elkaar in de studio en dit nummer ontstond al in een paar uur. Dat was voor ons een teken dat het een “banger” zou zijn”, vertelt frontman Damiano David (22) tijdens een onlinepersconferentie vanuit Berlijn over de nieuwe single. “Het is een grappig liedje, we hadden erg veel plezier tijdens het maken ervan. We liepen over van inspiratie”, vult bassist Victoria De Angelis (21) hem aan.