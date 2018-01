Manager Rapper Boef: "Hij moet nu laten zien wie hij echt is" Dennis Jansen

18u00

Bron: AD 1 ANP Showbizz Sofiane Boussaadia, alias rapper Boef, zal de komende tijd "moeten laten zien wie hij echt is’" Dat stelt SPEC, het management van de artiest die de laatste dagen onder vuur ligt na zijn uitspraak over vrouwen. De rapper kreeg tijdens de jaarwisseling een lift van drie vrouwen die hij ‘hoeren’ noemde.

"Wij zijn ook erg geschrokken van de uitlatingen van Boef, omdat we hem daarin niet herkennen", stelt een woordvoerder van SPEC, het label en management waar Ali B. directeur is. De twee werkten samen en scoorden een hit met Ik ga weg. Ali B. belde in de voorbije dagen met Boef, die inmiddels zijn excuses heeft gemaakt. "Hij heeft ons uitgelegd dat hij dronken een Snapchat had geplaatst waarna hij de volgende dag bestookt werd met reacties. Hij voelde zich aangevallen en heeft in een vlaag van woede impulsief gereageerd. Hij maakte zelf de vergelijking met als je in een ruzie met een naaste iets zegt wat je achteraf niet echt meent. We zijn blij dat hij zelf excuses heeft gemaakt en staan daar achter", aldus SPEC, dat ook artiesten als Ronnie Flex, Brace en Keizer in de stal heeft.



"Boef is nu één jaar beroemd en leert elke dag wat het betekent om BN’er te zijn. Dit soort gedrag past daar niet bij. Dit weet hij ook en hij deelt deze mening. We kijken nu vooruit, want je kan een fout niet goedpraten met woorden maar wel met daden. Het is aan Boef om te laten zien wie hij echt is."

Excuses

SPEC trekt de rapper de komende tijd dan ook niet terug. Gisteravond stond hij ‘gewoon’ in de Rotterdamse club Villa Thalia. "Hij heeft een fout gemaakt en heeft zijn excuses aangeboden. We moeten weer verder. De komende weken zit hij in de studio voor zijn nieuwe album. We passen zijn planning niet aan."

Het management gaat "op dit moment nog niet" in gesprek met de radiostations. Het is wel alert op begeleiding van Boef. "Wij hebben een goed team om onze artiesten op meerdere fronten te begeleiden, maar het blijven mensen met een eigen verhaal die fouten kunnen maken. Belangrijkste is dat iemand mans genoeg kan zijn om een fout te erkennen en bereid is daar iets mee te doen. Zolang dit het geval is dan is dit voor ons een basis om de schouders er onder te zetten."

Beste mensen, er is veel ophef over de fout die ik heb gemaakt en dat is terecht, valt niet goed te praten. Maar ik krijg ook duizenden racistische reacties van mensen die mij sowieso nooit iets gunde. Nu gebruiken ze mijn fout om mij kapot te maken en zelfs letterlijk dood wensen!! Kijk je mag mij afrekenen en uitschelden om wat ik heb gezegd. Maar om dit als excuus te gebruiken om nu vrij discriminerende taal naar mijn hoofd te slingeren maakt jou niet beter dan mij. Voor alle fans die mij vergeven en blijven steunen. Dikke SO naar jullie. Door jullie geef ik niet op en ga ik door. Nogmaals sorry voor alle dames en ik kom binnenkort terug met 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Een foto die is geplaatst door null (@boef072) op 03 jan 2018 om 13:16 CET

Beste meneer wilders , laat die Marokkanen nou eens met rust ik ben Algerijns 🤦‍♂️ Een foto die is geplaatst door null (@boef072) op 03 jan 2018 om 14:38 CET