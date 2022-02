Management Lil’ Kleine ‘bezint zich’ over samenwerking met rapper

“Als managementbureau zijn we er niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden”, gaat de tekst verder. “Wij doen ons uiterste best om iedereen die betrokken is in deze situatie zo goed mogelijk te begeleiden.” Het management van de rapper bezint zich momenteel over het voortzetten van onze samenwerking met Jorik Scholten. “Mochten wij doorgaan met de vertegenwoordiging van hem als artiest, dan zullen wij daar strenge voorwaarden aan verbinden. Over de inhoud en strekking van deze voorwaarden kunnen we geen mededeling doen. Dat raakt aan het privéleven van Jorik Scholten.”