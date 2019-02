Man van zangeres Hannelore Bedert geheel onverwacht overleden: "Dit was de afspraak niet” TDS

28 februari 2019

16u02 0 Showbizz Stijn Sterckx, de man van zangeres Hannelore Bedert, is geheel onverwacht overleden. Hannelore moest al op 17 februari afscheid nemen van haar wederhelft, maar deelde vandaag pas het nieuws op haar Facebook-pagina.

“Dit was de afspraak niet ... Op 17 februari moesten we geheel onverwachts afscheid nemen van Stijn, steun en toeverlaat van Hannelore. De man die, samen met Tomas, kilometers door België en Nederland reed om fans van Hannelore bijeen te brengen, om Hannelore te tonen wat haar muziek voor andere mensen betekent. En om te tonen hoe graag hij haar zag”, schrijft Hannelore. “Stijn was een heerlijke chaotische punkrockheld, een vriend voor héél veel mensen, een gulle, warme man, en bovenal een fantastische vader. Het was een donderslag bij compleet heldere hemel. Oprechte dank voor wie kaartjes of berichten stuurde.”

De omgeving van Stijn wil het verlies in alle rust en sereniteit verwerken. “Mogen we vragen om Hannelore en de kinderen even de tijd te geven op hun positieven te komen? Of op z’n minst niet aan te dringen om reactie te krijgen op eender welk schrijven. Dank daarvoor. En Stijn zou zeggen: Wil je Hannelore en co steunen? Haal haar CD’s of haar roman in huis. En hij zou het zeggen met een knipoog en met zijn alom gekende glimlach. Of kom volgende maandag naar de Capitole Gent, naar Radio Oorwoud, waar Stijn en Hannelore al jaren samen hart en ziel in hebben gelegd.”

Steun en toeverlaat

Stijn was de grote steun en toeverlaat van de kleinkunstzangeres. Tijdens een interview in 2017 vertelde Hannelore dat het dankzij haar man was, dat ze weer levenslustig werd. “Ik stond op het randje van een burn-out. Ik voelde zo’n druk als muzikant, ook in mijn privéleven. (...) Mijn man zag hoe ongelukkig ik rondliep, hoezeer ik me naar concerten moest slepen. (...) Daarop had mijn man het plan opgevat om met een fotograaf op zoek te gaan naar mensen die iets hebben met mijn muziek. Het leek mij een behoorlijk narcistisch plan, maar Stijn zei dat ik hem moest laten doen. Ik moest gewoon luisteren naar het resultaat.”