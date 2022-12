Man van Britney Spears zou willen dat ze geen naaktfoto’s meer deelt : “Beter nooit getoond”

Celebrities Poseren met een appel en springen op bed: Britney Spears filmt gekke video in privévlieg­tuig

Britney Spears (41) en haar man Sam Asghari zijn op weg naar New York City. En dat doet het koppel in stijl, in een privévliegtuig. Spears toont haar kenmerkende moves en poseert ook met een appel, wat een verwijzing kan zijn naar de ‘Big Apple’, de bijnaam voor de stad New York.

