Man André van Duin getroffen door botkanker

07 augustus 2019

10u41

Martin Elferink (55), de man van André van Duin (72), heeft een lichte vorm van botkanker. "Het is allemaal niet héél ernstig", zegt André, "maar toch schrik je natuurlijk enorm bij het horen van dat vreselijke woord".

De ziekte kwam aan het licht toen Martin spontaan zijn sleutelbeen brak. “Martin gooide iets weg en toen was het krák. Dat is niet normaal. Een sleutelbeen breek je door een klap of val van je fiets, maar spontaan ... dat hoort niet te gebeuren.” Na onderzoeken in het ziekenhuis kwam naar voren ‘dat er kleine uitzaaiingen zijn waar nu wat aan wordt gedaan’, aldus André.

Van bestralingen of chemo is volgens de komiek nog geen sprake, vooralsnog wordt de ziekte bestreden met medicijnen. “We gaan er heel rustig mee om”, vertelt André. “Ik ben een paar keer mee geweest naar het ziekenhuis, dus het valt me nog mee dat dit niet eerder bekend werd. Een petje en een brilletje opzetten, dat helpt míj natuurlijk niet hé, als ik niet wil opvallen. Ik kan beter gewoon gaan.”