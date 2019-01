Man achter Flamingo Bar van Tanja Dexters vrijgesproken KD

08 januari 2019

14u48 0 Showbizz Atila Usul, de man achter het concept van Tanja Dexters’ Flamingo Bar, is vrijgesproken voor bedreiging en vernieling van eigendom. De man moest voorkomen voor de correctionele rechtbank van Dendermonde wegens een ruzie over een strandbar in Stekene. Usul huurde toen het terrein waarop de strandbar stond, maar moest van de eigenaar plots vertrekken.

De feiten dateren van 2016, Usul baatte toen de succesvolle strandbar ‘Goodlife Beach’ uit in Stekene. In de zomer van dat jaar raakte Usul verwikkeld in een ruzie met de eigenaar van het terrein over het huurcontract. Usul pakte zijn boeltje, waarop eigenaar Walter Vermeulen vervolgens op dezelfde locatie zijn eigen strandbar Lago Beach opende.

In de discussies die volgden op de onderhandelingen zou Vermeulen mondeling bedreigd geweest zijn door Usul. Hij wordt er ook van verdacht de omheining van de eigenaar vernield te hebben met een rupskraan. “Ik zal niet ontkennen dat mijn cliënt zich boos heeft gemaakt”, pleitte Philippe Carsau, de raadsman van Atilla Usul. “Er was ook op een zeer kortstondige manier een einde gemaakt aan zijn huurcontract. Maar dat hij ook de omheining zou kapotgereden hebben met een heftruck, dat ontkennen we formeel. Daar is geen enkel bewijs van. Ondertussen zijn de plooien tussen hen beiden opnieuw helemaal gladgestreken.”

(lees verder onder de foto)

Atilla Usul was tijdens zijn proces zelf niet aanwezig. “Ik heb hem gevraagd om mee te komen, maar hij had het te druk met werken”, legde zijn advocaat uit. “Zijn persoonlijke verschijning werd ook niet bevolen.” De rechter verleende de raadsman de toestemming om zijn cliënt te vertegenwoordigen, maar niet zonder hem om eerst op het matje te roepen. “Gelet op het strafverleden van uw cliënt had hij minstens de beleefdheid kunnen hebben om op te komen dagen voor dit proces”, aldus de voorzitter. Het vonnis, dat vandaag werd uitgesproken, spreekt hem volledig vrij.