Man aangehouden na gewelddadige overval op Gordon SDE

01 oktober 2020

16u58

Bron: De Telegraaf 0 Showbizz In Amsterdam heeft de politie een 23-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de gewelddadige overval op presentator Gordon (52), eerder deze week. Dat meldt De Telegraaf.

Afgelopen weekend werd de Nederlandse presentator Gordon overvallen in z’n appartement in Amsterdam. Hij werd gekneveld, geslagen, geschopt en vernederd door twee overvallers, vertelde hij in De Telegraaf. De overvallers gingen onder meer met een Rolex-horloge aan de haal.

Meteen begon de Amsterdamse politie een grootschalig onderzoek, op basis van signalementen en camerabeelden. Donderdagmiddag kon er dan een 23-jarige man gearresteerd worden. De politie laat weten: “Direct na de feitelijke beroving afgelopen zondag is de recherche een onderzoek begonnen. Hierbij werd zowel tactisch en technisch onderzoek gedaan. Op enig moment wisten de rechercheurs te achterhalen wat de identiteit was van één van de verdachten. Die hebben zij vandaag weten op te sporen en aan te houden. Het onderzoek dat onder supervisie van een officier van justitie van het parket Amsterdam plaatsvindt is nog in volle gang. Meer informatie wordt op dit moment niet verstrekt.” De beroving zou wel losstaan van de Rolex-bende, die eerder onder anderen Estelle Cruyff en de vader van Nicolette van Dam overviel.

In een eerste reactie laat Gordon weten ‘enorm dankbaar’ te zijn: “De politie heeft waanzinnig werk verricht. Heel blij dat ze het zo voortvarend hebben aangepakt”, aldus een opgeluchte Gordon, die in therapie is gegaan om de traumatische ervaringen te verwerken.

