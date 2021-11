Mama van YouTube-legende Acid doorprikt de vooroordelen over haar zoon: “Thuis spreekt hij gewoon plat Blankenbergs hoor”

Showbizz“Elk jaar ga ik met m'n moeder en grootmoeder skiën. Dan kijken we hoe de dronken mensen naar beneden vallen.” YouTuber Acid (22) - het razend populaire virtuele alter ego van Nathan Vandergunst - vertelde gisterenavond in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ over de goeie band met z'n familie. “En sinds de coronapandemie zijn we alleen nog maar hechter geworden”, vertrouwt z’n mama Michèle Pauwels ons toe. Acid mag dan omwille van z’n bijwijlen controversiële vlogs af en toe onder vuur liggen, volgens z’n moeder is hij thuis een ander persoon: “Achter z’n grote mond schuilt een klein hart. Een hart van goud.”