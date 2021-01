Mama van Ian Thomas schrijft boek over positieve mindset: “Sinds mijn bijna-doodervaring sta ik anders in het leven”

ShowbizzHoe Ian Thomas (23) standvastig en vol innerlijke rust in het leven staat, heeft hij duidelijk van geen vreemde. Zijn mama Brigitte Derks (54) werkt, naast haar job in het theater, al drie jaar als lifecoach en brengt nu een eerste boek uit over haar positieve mindset. “Op mijn 19de heb ik een bijna-doodervaring meegemaakt. Sindsdien zoek ik in alles naar het positieve.” Zelfs in de coronacrisis en na haar scheiding met Chris Van Tongelen.

Normaal is het zoonlief die in de spotlights staat, maar nu zijn de rollen omgekeerd. “Ian is wel trots op me. Dat denk ik toch (lachje).” Brigitte deelt in ‘Mindset - verander je denken, verander je leven’ als life-, mindset- en cognitieve gedragscoach kleine tips die een wereld van verschil kunnen maken, samen met Babs Bruyneel. “Alles begint in je hoofd. Hoe je denkt, bepaalt hoe je jezelf voelt en bijgevolg welke acties je onderneemt. En daarin kan je verandering brengen.” Brigitte zette bijvoorbeeld de scheiding met Romeo Chris Van Tongelen om in iets positiefs. De twee waren 14 jaar samen, waarvan 10 getrouwd toen ze in 2017 uit elkaar gingen. “Ik heb een prachtig kind gekregen uit mijn huwelijk met hem, Lila-Jane (14). We hebben een prachtige tijd gehad samen, veel liefde gedeeld. Zelfs vandaag kunnen wij nog steeds goed samenwerken aan musicals (Brigitte is choreografe, regisseur en schrijver van musicals, red.)”, vertelt ze. “Uiteraard maak je fouten in je leven, gebeuren er negatieve dingen, maar dan is het aan jezelf om te beslissen wat je daarmee doet. Omdat ik positief terugkijk naar bijvoorbeeld mijn huwelijk met Chris, komen we vandaag nog zo goed overeen.”

Volledig scherm Brigitte met Lila-Jane, haar dochter uit het huwelijk met Chris Van Tongelen. © Kristof Ghyselinck

Een positieve blik op het leven die ze ‘dankt’ aan een zwaar ongeval in 1986. Brigitte was 19 toen ze op klaarlichte dag werd aangevallen door een man die in een instelling verbleef. Net die dag mocht hij even naar buiten, maar had hij zijn medicatie niet ingenomen. “Hij gooide een steen op mijn hoofd, waardoor ik een impressiefractuur opliep. Dezelfde ochtend had hij nog twee vrouwen aangevallen.” Brigitte lag enkele dagen in coma. “Ik heb een bijna-doodervaring meegemaakt. Ik kreeg de keuze om te blijven leven of afscheid te nemen van het leven. Iets zei me dat àls ik wilde blijven leven, ik wel iets moest doen met mijn leven. De vrij negatieve kijk die ik voordien op het leven had, als gevolg van mijn vader die alcoholverslaafde was, is op dat moment veranderd”, vertelt Brigitte. “Uiteraard bestaat het leven uit tegenslagen, vallen en weer opstaan. Maar dat ongeluk heeft me wel doen beseffen dat elke dag de laatste kan zijn. Als je iets wil doen, doe het dan nù. Een mindset die ik automatisch doorgaf aan mijn kinderen, denk ik. Zowel Ian als Lila-Jane staan positief in het leven. Ik probeer hen te leren dat er voor alles een oplossing is.”

Dan moet Brigitte al fluitend door deze coronacrisis gaan, denk je dan. “Al fluitend is misschien wat veel gezegd”, lacht ze. “Maar ik ervaar deze pandemie inderdaad als niet zo erg. Als je continu blijft zeggen hoe vervelend en benauwd je het vindt om een mondmasker te dragen, zal het effectief vervelend zijn wanneer je het draagt. Ik zou me continu druk kunnen maken over de theaterwereld die al bijna één jaar stil ligt, maar dat verandert niks aan de situatie”, zegt ze. “Daarom doe ik momenteel enkel waar ik energie van krijg. Ik ga elke ochtend lopen of wandelen en kijk zo weinig mogelijk nieuws. Continu gebombardeerd worden met de negativiteit rond de coronacijfers, die je zelf niet in de hand hebt: het haalt niet uit om je daar zorgen over te maken. Stel je voor dat we dagelijks gebombardeerd zouden worden met cijfers van mensen die verongelukken in het verkeer. Dan stap je toch niet meer in een auto?”

‘Mindset - verander je denken, verander je leven’ is nu uit.

