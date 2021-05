Mama van Evi Hanssen vecht opnieuw tegen kanker

“Mijn moeder herstelde, fleurde op en liet die hele kankergeschiedenis achter zich. Maar nu blijkt die kanker opnieuw z’n weg te hebben gevonden”, klinkt het. Haar moeder had borstkanker, en herstelde daar negen jaar geleden van. Nu blijkt de ziekte echter een weg naar haar lever te hebben gebaand, waar ze uitzaaiingen heeft. Waarschijnlijk zitten die ook in haar botten. Jammer genoeg is de diagnose deze keer veel minder hoopvol. “Ik ga niet meer genezen, Evi”, zei mijn lieve, sterke moeder aan de telefoon. Ze klonk niet verdrietig of boos.” Arlette is naar eigen zeggen namelijk blij dat ze weet waar ze voor staat.