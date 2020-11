Mama en stiefpapa van overleden YouTuber Kastiop: “‘Geen zorgen, mama. Kusjes.’ Dat was zijn laatste sms'je”

Mocht corona niet bestaan, de kerk zou vandaag te klein zijn voor Kacper Przybylski. Want de energieke kerel met zijn witte, warrige haardos was onder de naam Kastiop razend populair bij de jeugd. Trouw volgden bijna 300.000 jongeren hem op zijn eigen YouTube-kanaal, waarop hij video's postte over games, animatiefilmpjes voorzag van vaak hilarische commentaren en vloggend over zijn leven babbelde in het sappigste Limburgse dialect. 'Godnondedju!'

Kacper was het enige kind van Joanna Przybylska (45), die hem in haar geboorteland Polen op de wereld zette. Toen hij vier jaar was, scheidde ze van Kacpers vader. Een jaar later bezocht Joanna, van opleiding kinesiste, een Poolse vriendin in België. Ze werd hier verliefd op Marcel Goris (66), gewezen vrachtwagenchauffeur en postbediende, met wie ze in 2004 trouwde. Marcel zou Kacper van meet af aan liefhebben als was hij zijn eigen zoon. Joanna en Marcel gingen vier jaar geleden als koppel uit elkaar en apart wonen, maar bleven de beste vrienden. "Het is precies alsof Kacper ons nu, door hetgeen gebeurd is, terug bijeen heeft gebracht", zegt Joanna daarvan. "Je wil gewoon niet dat de ander nu alleen zit met al dat verdriet. Daarvoor is dat verdriet te groot."