Mama Chris Rock over Oscarincident: “Nog geen excuses gekregen”

Even recapituleren. Chris Rock mocht op de Oscars de prijs voor ‘beste documentaire' uitreiken. Maar tijdens z'n speech maakte hij een grapje over het kale hoofd van Jada Pinkett Smith, die aan alopecia lijdt. Daarop liep haar echtgenoot, Will Smith, het podium op en gaf hij Rock een klap. Eenmaal terug op zijn plaats schreeuwde hij: “Neem nooit nog de naam van mijn vrouw in je verdomde mond!”

Een moment dat ook bij Rosalie Rock, de moeder van Chris, voor verwarring zorgde. In haar eerste interview sinds het incident geeft ze toe dat ze eerst dacht dat de klap in scène gezet was. Maar toen Smith “obsceniteiten” naar haar zoon begon te roepen, besefte ze dat er meer aan de hand was. “Toen Will Chris sloeg, sloeg hij ons allemaal”, zegt Rosalie nu, in een interview met het plaatselijke tv-station ‘WIS-TV’. “Maar eigenlijk sloeg hij mij. Wanneer je mijn kind pijn doet, doe je ook mij pijn.” Wat ze wilde zeggen tegen Smith, werd haar gevraagd. “Ik heb geen idee wat ik zou kunnen zeggen, buiten: ‘Wat dacht je in hemelsnaam? Want je sloeg, maar er had zoveel kunnen gebeuren. Chris had achteruit kunnen stappen en kunnen vallen. Eigenlijk hadden ze je in handboeien moeten slaan. Je dacht niet na. Je reageerde toen je vrouw schuin naar je keek. En je bezorgde haar de dag van haar leven, want ze lag dubbel van het lachen toen het gebeurde’.”