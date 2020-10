Mama Borsato over Marco: “Ik ben veranderd in een leeuw”

Showbizz Christoff is blij met LG­BTQ-uit­spraak van de paus: “Eindelijk hebben ze in het Vaticaan het licht gezien!”

22 oktober Zanger Christoff (44) is erg blij met een recente uitspraak van paus Franciscus. Die zei voor het eerst in de geschiedenis van de Katholieke Kerk dat homokoppels het recht hebben om een gezin te vormen, want ze zijn ‘kinderen van God’. Christoff is zelf homoseksueel én heel gelovig. Voor hem is dit dus een verademing: “Ze hebben eindelijk het licht gezien, daar in het Vaticaan!”