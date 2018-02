Mama 'Blind Getrouwd'-kandidaat getroffen door borstkanker "Als Damiano eerder met die gezonde voeding bezig was geweest, was ik misschien nooit ziek geworden." EVDB

We kregen haar al eens te zien, tijdens de trouw van Damiano Fiore met stewardess Wendy. De 60-jarige Myriam, moeder van Damiano, zag er toen gekleed in het zwart helemaal gezond uit. Helaas is niets minder waar. Myriam vecht voor de tweede keer in dertien jaar tijd tegen borstkanker.

Toen Myriam in juni van vorig jaar het nieuws te horen kreeg, reageerde Damiano vastberaden. Zijn mama zou vanaf dat moment nog gezonder eten en ook meer bewegen. Daarom hoefde ze niet aan zijn fitnesstoestellen te gaan hangen, zoals ze zelf tegenwerkte, maar gewoon elke dag een half uurtje wandelen. Dat vertelden Damiano en zijn mama samen aan het Nieuwsblad.

Damiano's vader Mario, een Italiaan, moest zelfs zijn pasta laten. Mario ging van 100 kilo naar 78. Myriam kwam van 94 kilo. Volgens haar viel het koppel samen 46 kilo af. "Gedaan met de pasta, de ontbijtgranen, de chips, de boterham met confituur." In het begin mocht Myriam zelfs geen fruit meer eten van Damiano. Nu ze op haar streefgewicht zit mag ze wel eens een appeltje eten, af en toe.

Myriam is naar eigen zeggen niet op dieet, maar heeft gewoon een nieuwe levensstijl. Dertien jaar geleden zag ze er grauw en ziek uit, dat is nu niet het geval. "Als Damiano eerder met die gezonde voeding bezig was geweest, was ik misschien nooit ziek geworden. Gezonde voeding maakt je lichaam nu eenmaal weerbaarder. Dat klinkt misschien extreem, maar ik geloof dat.", besluit ze.