Mama André Hazes brengt bezoekje aan ex van zoon

11 mei 2020

17u07

Bron: Instagram 0 Showbizz Bridget Maasland (45) vormt dan wel geen koppel meer met schlagerzanger André Hazes (26), met z’n moeder Rachel (50) blijft ze wel goed bevriend. Mama Hazes ging bijvoorbeeld haar nieuwe hondje al tonen aan de Nederlandse presentatrice.

Toen Bridget een koppel vormde met André had ze ook een bijzonder hechte band met mama Rachel. Zo ging de mater familias zelfs mee op vakantie naar Rome met de tortelduifjes. Sinds de breuk tussen Bridget en André blijft mama Hazes het contact met de ex van haar zoon onderhouden. Zo ging ze haar nieuwe viervoeter Zoë voorstellen aan Bridget in haar winkel Melting Pot in Amsterdam. Dat deelde de presentatrice op Instagram. André is intussen alweer enkele maanden gelukkig samen met Monique. Samen genieten ze van elkaars gezelschap en van hun zoontje Dré.

Na een jarenlange ruzie hebben André en z’n mama opnieuw een goede band. “Iedere dag belt hij om 16 uur”, vertelde Rachel daar onlangs over in een interview. “Dan is hij klaar met werken en is hij nog wakker. Dan kunnen we anderhalf uur praten. Deze week belde hij om vier uur en dan zitten we tot half zes aan de telefoon. Godzijdank, want ik heb hem zo gemist.”

