Malia Obama opnieuw onder vuur na mojito bij het zwembad Redactie

19 februari 2019

19u57

Bron: AD 1 Showbizz Malia Obama, de 20-jarige dochter van voormalig presidentspaar Barack en Michelle Obama, is opnieuw in opspraak geraakt nu er foto's rondgaan waarop ze alcohol drinkt. Dit mag in de Verenigde Staten pas vanaf je 21ste. Malia krijgt bijval van Chelsea Clinton en Jenna Bush Hager, de dochters van oud-presidenten Bill Clinton en George W. Bush.

“Malia Obama is een privépersoon en dient met rust gelaten te worden. Geen enkel deel van haar leven zou een sensatieverhaal moeten zijn’’, laat Chelsea via Twitter weten. Jenna retweette de post en voegde eraan toe: “Ik twijfelde of ik iets moest zeggen, omdat het zo'n nietszeggend artikel was, maar ik ben het volledig met Chelsea Clinton eens. Klik alsjeblieft niet op dit soort verhalen en geef Malia privacy.’’ Ivanka Trump, de dochter van huidig president Donald Trump, bleef stil op sociale media. Eerder stak ze Malia wel een hart onder de riem toen ze werd gefotografeerd wanneer ze cannabis rookte.

Miami

Malia Obama, de oudste dochter van de Obama's, werd afgelopen weekend met een paar vriendinnen, een fles wijn en een mojito, gespot aan het zwembad van een luxe hotel in Miami. Ze wordt op 4 juli 21 en zou officieel dus de wet hebben overtreden.



In november 2017 kwamen Chelsea Clinton en Ivanka Trump ook voor de voormalige presidentsdochter op, toen er een filmpje opdook waarin te zien was hoe ze een sigaret opstak. Malia studeert aan Harvard en zou volgens de roddelpers een ‘wild leven’ leiden.



In dezelfde maand kwam het nieuws naar buiten dat ze een relatie had met medestudent Rory Farquharson. Of de twee nog samen zijn, is niet bekend. Twitteraars juichen de steun die Malia van Chelsea en Jenna krijgt toe. “Wat mooi om te zien dat jullie je verenigen en het voor Malia opnemen!‘”

I saw Malia Obama drinking rose & hating trump so now I’m drinking rose & hating trump pic.twitter.com/AsFB2u9lhp some broad(@ somebroadsays) link

Malia Obama is a private citizen. No part of her life should be anyone’s clickbait. Chelsea Clinton(@ ChelseaClinton) link