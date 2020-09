Maleficent en Kapitein Haak stelen de show tijdens Halloween in Disneyland Paris CD

26 september 2020

14u21 0 Showbizz Vandaag is in Disneyland Paris het nieuwe Halloween-seizoen van start gegaan. Door het coronavirus ziet dat er een beetje anders uit, zonder grote parades en shows, maar dat maakt de magie niet minder (gruwel)leuk. Zeker met de kleurrijke decoraties en Disney-schurken in het park.

Tijdens Disney’s Halloween Festival kunnen de bezoekers vanop zogenaamde ‘selfie spots’ op de foto met Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Katrien Duck, Goofy, Pluto en vele anderen. Die hebben speciaal voor Halloween hun meest kleurrijke outfit aangetrokken om vanop veilige afstand te griezelen met de gasten. Ook Disney-schurken als Maleficent, Ursula en Kapitein Haak, Jafar en Cruella de Vil zijn van de partij.

De dapperste gasten kunnen ook de gruwelleukste attracties van Disneyland Paris ontdekken of herontdekken. De longen uit je lijf gillen tijdens een 13 verdiepingen tellende val in The Twilight Zone Tower of Terror of griezelen tijdens een spookachtige rit in Phantom Manor. Ook de decoratie in het Disneyland Park ademt de sfeer uit van Halloween met uitgeholde lantaarnpompoenen, griezelige geesten, schattige spookjes, steigerende skeletten en kleurrijke standbeelden.

Disney’s Halloween Festival loopt tot en met 1 november in Disneyland Paris. Meer info via disneylandparis.be.