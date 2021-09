Maksim uit ‘#LikeMe’ brengt eerste single uit

Hij stond vooral bekend als de populaire Vince uit ‘#LikeMe’ en was ook al te zien in de VTM-reeks ‘Lisa’, maar nu hoopt Maksim Stojanac ook op muzikaal vlak potten te breken. Onder simpelweg z'n voornaam Maksim brengt hij vandaag een eerste single uit, ‘Vechten voor je’. Net zoals collega’s Pommelien Thijs en Camille Dhont kiest ook hij er dus voor om in het Nederlands te zingen - net zoals ze in de populaire Ketnet-reeks deden. In april vertelde Maksim nog in Dag Allemaal dat er weinig concrete plannen waren voor een muziekcarrière. “Maar dat speelt in mijn hoofd, ja. Voorlopig kijk ik nog even de kat uit de boom. Maar liefst van al zou ik inderdaad muziek combineren met acteren in films en series. Daar droom ik écht van.”