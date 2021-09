Maksim brengt soloalbum uit: “Mijn zangcarrière en ‘#LikeMe’ combineren zal heel uitdagend zijn”

MuziekHet begin zo stilaan een trend te worden binnen de cast van ‘#LikeMe’. Na Pommelien en Camille gaat nu ook Maksim Stojanac (23) eigen muziek maken. Binnenkort brengt hij zijn eerste album uit, waarin de zanger onder meer zingt over zijn relatiebreuk. “Normaal ben ik redelijk introvert, maar met muziek kan in mijn gevoelens blootgeven en laat ik mijn hart spreken.” En Maksims agenda wordt nog drukker bezet, want binnenkort staat hij in het Sportpaleis, het AB en op het podium van ‘Dancing With The Stars’.

“Het was altijd al mijn droom om muziek te maken en ik heb hier zoveel tijd en werk in gestoken”, vertelt Maksim trots. Met het album laat de artiest voor het eerst in zijn hart kijken. “In ‘#LikeMe’ of ‘Lisa’ speel ik een rolletje, dat is de echte Maksim niet. Dit album daarentegen is echt autobiografisch. Het is heel persoonlijk en ik geef een stukje identiteit mee, iets wat een grote mijlpaal is. Normaal ben ik redelijk introvert, maar met muziek kan ik mijn gevoelens blootgeven en laat ik mijn hart spreken.”

Dat bewijst Maksim al met zijn eerste solosingle die woensdag uitkwam. ‘Vechten Voor Je' is een dynamisch popnummer dat gaat over een stukgelopen relatie. “Veel mensen herkennen dat typische plaatje wel. Je doet iets fout en vraagt om vergiffenis, maar het is te laat. Ik heb zelf ook fouten gemaakt in een relatie. Dat was niet de bedoeling en daar heb ik nu veel spijt van. In mijn puberjaren ben ik niet altijd eerlijk geweest en heb ik mensen gekwetst.” Ook Maksim maakte de vergeefse strijd mee om die persoon terug te winnen. “Ik weet niet of het meisje in kwestie het nummer al gehoord heeft, maar ik hoop het wel.”

‘#LikeMe’ gaat solo

De zanger wil zich de komende periode echt focussen op zijn muziek, al staan er tussendoor nog enkele opnames van de Ketnet-hitserie ‘#LikeMe’ op de planning. De acteurs zijn volop bezig met het derde seizoen van de reeks in te blikken, dat in januari 2022 op televisie komt. “Het zal zo spannend worden. Er zullen een aantal nieuwe personages opduiken en alle acteurs krijgen een wending in hun persoonlijk leven.” Maar naast identiteitscrisissen op de set, is er in het persoonlijk leven van de acteurs ook heel wat aan het veranderen. Want Maksim is met zijn eigen album de derde hoofdrolspeler binnen ‘#LikeMe' die de muzikale route inslaat. Ook Pommelien Thijs en Camille Dhont gingen al solo met eigen muziek. “We geven elkaar op dat vlak veel raad, want we maken exact hetzelfde mee. Het is leuk om daarover te kunnen praten met mensen die zo dicht bij me staan.”

Hoewel de combinatie van acteren en zang nu nog lukt, beseft Maksim ook dat er ooit een punt zal komen waarop hij zal moeten kiezen. “‘#LikeMe’ is eigenlijk een fulltime job, dus alles blijven combineren zal heel zwaar zijn. Maar ik ben zo blij dat ik nu nog van alles kan proeven: acteren, dansen en zingen. Het liefst van al zou ik een combinatie blijven doen, en dat is ook wat ik de komende jaren zal blijven proberen. In de toekomst zie ik dan wel voor welk pad ik kies.”

Volledig scherm De cast van '#LikeMe': Francisco Schuster, Camille Dhont, Pommelien Thijs, Joey Kwan en Maksim Stojanac © Kristof Ghyselinck

‘Dancing with Nina Derwael’

Naast acteren en zingen mag Maksim binnenkort ook zijn danskunsten bovenhalen. De opnames van het nieuwe seizoen van ‘Dancing With The Stars’ starten binnenkort, waarin Maksim het onder meer opneemt tegen de Olympische gymnaste Nina Derwael. “We hebben elkaar al veel succes gewenst, maar het zal sowieso een pittige strijd worden. Ik ben een echt competitiebeest, dus ik zal er alles aan doen om te winnen. Maar Nina haalde Olympisch goud en is extreem lenig, terwijl ik echt het lichaam heb van een oude hark", lacht Maksim.

Eind december kan hij wel al eens oefenen in het Sportpaleis, waar hij met de cast van ‘#LikeMe’ mag optreden. Maar daarnaast palmt hij ook de AB in Brussel in op 12 februari om zijn nieuwe album voor te stellen. “Ik ben niet zo’n stresskonijn, maar een solo-optreden geven in de AB, da’s toch een serieuze uitdaging. Mijn fans mogen wel hoge verwachtingen hebben, want ik zal alles uit de kast halen.” En die fangroep wordt de laatste tijd groter en groter, zeker nu er nieuwe muziek aankomt. “Tot een jaar geleden kwam er af en toe een verlegen kindje naar mij om een foto te vragen, maar de laatste tijd word ik meer en meer herkend. Onlangs was ik op een feestje in shock van hoeveel mensen van mijn leeftijd me kennen." Maar tijd maken voor zijn fans, dat blijft sowieso Maksims grootste prioriteit. “Als ik mensen gelukkig kan maken, dan geef ik ze enorm graag twee seconden van mijn tijd.”

