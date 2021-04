Makers van ‘The Social House’ reageren voor het eerst: "Zelfs de familie van de influencers kreeg haatberichten”

“Ik weet vrij weinig over de volksstammen uit Nieuw-Guinea, maar ik ben zeker dat ze betere content maken dan ‘The Social House’.” Je moet niet al te ver scrollen om negatieve reactie tegen te komen over ‘The Social House’. Afgelopen dagen stond Twitter er vol van. ‘The Social House’ is een format dat komt overgewaaid uit Amerika. Het concept is eenvoudig: een groep influencers wordt voor een langere periode ‘opgesloten’ in een huis waar ze samen content maken en opdrachten uitvoeren. Big Brother in een eigentijds jasje, zeg maar. In andere landen is het een groot succes, maar bij ons zorgde het programma voor veel negatieve reacties. De storm is ondertussen deels gaan liggen, maar makers Roel en Wouter van het productiehuis Wünderbaar zijn nog aan het bekomen.