Makers Sesamstraat klagen vloekende poppen 'The Happytime Murders' aan EVDB

27 mei 2018

10u12 0 Showbizz De makers van het Amerikaanse kinderprogramma 'Sesamstraat' hebben STX Entertainment, de distributeur van de film 'The Happytime Murders', aangeklaagd. In de film wonen vloekende poppen samen met gewone mensen.

In de film 'The Happytime Murders' lossen twee detectives, een mens en een pop, samen de moord op 'The Happytime Gang' op. 'The Happytime Gang' is een populaire poppenkastserie uit de jaren 80. De slogan van de film luidt 'No Sesame. All Street’ en daar zijn de 'Sesamstraat'-makers niet gelukkig mee.

Door de slogan wordt volgens de makers van 'Sesamstraat' namelijk een directe link gelegd tussen hun programma en de film. In de film gebruiken de poppen veel grove taal, iets waarmee 'Sesamstraat' dus niet gelinkt wil worden. Een woordvoerder van het programma vertelde het volgende aan Variety: "De film is bijna onbeschrijfelijk grof en de makers hebben er heel bewust voor gekozen om de naam 'Sesamstraat' te gebruiken of beter gezegd: te misbruiken. Mensen kunnen nu dus denken dat wij verbonden zijn aan 'The Happytime Murders'."

De film 'The Happytime Murders' werd geregisseerd door Brian Henson, een man die ook een grote rol speelde in het succes van 'Sesamstraat'.

STX Entertainment heeft al gereageerd op de aanklacht: "STX vindt het fantastisch om samen te werken met Brian Henson en het verhaal te vertellen achter de Henson-poppen, wanneer ze eens niet optreden voor kinderen", aldus een woordvoerder van STX Entertainment. "We vinden het jammer dat Sesamstraat hier de lol niet van inziet, maar we zijn ervan overtuigd dat we in ons recht zijn."