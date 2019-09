Makers ‘Beat VTM’ wisten van Natalia’s zwangerschap: “Ze kon natuurlijk moeilijk gaan worstelen” Jolien Boeckx

13 september 2019

10u44 0 Showbizz De zwangerschap van Natalia verandert voorlopig niks aan haar agenda. Alleen moesten de programmamakers van ‘Beat VTM’ wel voor een zwangerschapsvriendelijke opdracht zorgen. “Natalia kon moeilijk gaan worstelen, hé”, reageert haar manager Stijn Peeters. “Met biljarten spelen we op safe.”

De programmamakers van ‘Beat VTM’, het programma waarin 8 VTM-gezichten door 8 onbekende Vlamingen worden uitgedaagd om een totaal nieuwe discipline onder de knie te krijgen binnen de 100 dagen, waren al langer op de hoogte van het goede nieuws. “Daar moesten we natuurlijk uitleggen dat Natalia zwanger is zodat ze zouden rekening houden met de opdrachten”, vertelt Natalia’s manager Stijn Peeters. “De programmamakers konden Natalia moeilijk laten worstelen als opdracht, hé (lacht). Het is uiteindelijk biljarten geworden, waar op zich niks mee kan misgaan. De opnames gaan dus gewoon door.”

En ook de rest van haar agenda blijft voorlopig ongewijzigd. “De opnames van het nieuwe seizoen van ‘The Voice’ passen eigenlijk perfect in haar agenda en zullen gewoon kunnen doorgaan. Net zoals de theatertournee van Jef Neve en Natalia”, aldus Peeters. Natalia zelf zal voorlopig geen interviews geven over haar zwangerschap. “Wel kan ik nog vertellen dat zij en haar partner Frederik de zwangerschap een hele aangename verrassing vinden. Ze zijn allebei héél erg blij en kijken uit naar een mooie zwangerschap en kindje.”